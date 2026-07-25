Chi ascolta metal da anni lo sa: prima o poi, l’incontro con l’immaginario giapponese è quasi inevitabile. Riff distorti, atmosfere epiche, temi di lotta e redenzione: il metal e l’anime condividono più di quanto sembri a prima vista, e negli ultimi vent’anni questo legame si è fatto sempre più stretto, tra sigle scritte da band metal, colonne sonore prese in prestito dal death e dal power metal, e manga che sembrano usciti direttamente da un concept album.

Anime e metal: un’accoppiata più naturale di quanto pensi

Basta guardare alcuni dei titoli più iconici. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) ha costruito parte della sua identità sonora su brani dal taglio quasi sinfonico-metal, con sigle come “Guren no Yumiya” che strizzano l’occhio a un pubblico cresciuto a pane e power metal europeo. Demon Slayer alterna momenti orchestrali a esplosioni ritmiche che non sfigurerebbero in un album metalcore. E poi c’è Berserk, forse il manga più “metal” mai scritto: atmosfere dark, un protagonista dilaniato dalla vendetta, un’estetica gotica che ha influenzato copertine di dischi e immaginario di band in tutto il mondo, dai Blind Guardian ai gruppi doom più oscuri.

Non è un caso isolato. Il Giappone stesso ha una scena metal e visual-kei fortissima, e molte serie action – da One Piece a JoJo’s Bizarre Adventure – vengono percepite dal pubblico occidentale con una sensibilità quasi “da concept album”: saghe lunghissime, antagonisti smisurati, momenti epici costruiti apposta per un tappeto sonoro potente.

Perché i metalhead collezionano anime merchandise

Chi è cresciuto tra tape tape trash metal e maratone di anime sa che le due passioni spesso convivono nello stesso scaffale: dischi in vinile accanto a statue da collezione, patch coi loghi delle band vicino a gadget di One Piece o Dragon Ball. Non stupisce che negli ultimi anni il mercato del collezionismo legato a manga, action figure e trading card giapponesi sia cresciuto parallelamente a quello discografico, intercettando lo stesso pubblico: persone che amano l’estetica giapponese in tutte le sue forme, dalla musica al fumetto, dalle statue alla cura della persona in stile J-Beauty.

Per chi vuole recuperare figure e statue di serie dal taglio più “dark” – penso alle linee dedicate a Berserk (una delle serie più citate come ispirazione da band metal e gotiche) o alle statue di Demon Slayer e Attack on Titan – realtà come Zettai Store propongono un catalogo interamente dedicato a questo mondo: action figure, model kit, trading card game (One Piece, Dragon Ball Fusion World, Naruto Mythos) e prodotti Japan Living, con spedizione dall’Italia. È il tipo di negozio che un fan di metal e anime finisce per scoprire cercando la statua giusta per completare la propria collezione, magari dopo aver ascoltato per l’ennesima volta la sigla di una serie che ha fatto scuola.

Il filo che unisce le due culture

In fondo, sia il metal che l’universo anime/manga condividono la stessa logica narrativa: epica, conflitto, crescita del protagonista attraverso la sofferenza, un’estetica che non teme il buio. Non sorprende che tanti appassionati di musica pesante finiscano per appassionarsi anche a manga e action figure, trasformando la propria stanza in un piccolo santuario che mescola vinili, poster e statue da collezione.

Se sei un metalhead che non ha ancora esplorato questo lato del collezionismo giapponese, vale la pena dare un’occhiata a cosa offre il mercato oggi – tra figure dedicate alle serie più “dark” e prodotti pensati per chi ama l’immaginario nipponico a 360 gradi.